10 лет после "сделки Шалита": освобожденные террористы убили не менее десяти израильтян

В этом месяце отмечается десять лет со дня освобождения израильского военнослужащего Гилада Шалита, который более пяти лет провел в плену в секторе Газы (захвачен боевиками около границы сектора Газы 25 июня 2006 года). В октябре 2011 года Израиль в обмен на Шалита согласился освободить из тюрем 1027 террористов.

- Возвращение Гилада Шалита в Израиль. Фоторепортаж

Сделка тогда осуществлялась в несколько этапов. Сначала из тюрем были выпущены 477 палестинских террористов: 450 мужчин и 27 женщин, 287 из них были приговорены к пожизненным срокам за убийства (20 – к 10 и более пожизненным срокам). 40 террористов, по условиям сделки, были высланы в другие страны (Турцию, Сирию и Катар), двое вернулись на родину (в Иорданию и США). 18 октября 2011 года ХАМАС отпустил Гилада Шалита. В декабре 2011 года еще 550 террористов в рамках данной сделки были освобождены из тюрем.

12-й канал израильского ТВ отмечает, что многие из освобожденных террористов вернулись к террористической деятельности. В результате их действий были убиты не менее десяти израильтян, среди которых трое юношей, убитых боевиками ХАМАСа, которыми руководил вышедший из тюрьмы по "сделке Шалита" Хусам аль-Кауасмэ.

16-летний Гилад Шаэр, 19-летний Эяль Ифрах и 16-летний Нафтали Френкель были похищены арабскими террористами 12 июня 2014 года в районе Хевронского нагорья. Вскоре была начата операция по их розыску, получившая название "Вернуть братьев". 30 июня около деревни Хальхуль, к северу от Хеврона, были найдены тела похищенных израильтян. 13-30 июня 2014 года в ходе операции "Вернуть братьев" были задержаны 419 активистов террористических организаций, в их числе 335 активистов ХАМАС. Среди задержанных оказались 12 лидеров террористических ячеек и 56 террористов, вышедших на свободу в обмен на Гилада Шалита осенью 2011 года. Были закрыты 63 отделения организации "Дауа", занимавшейся сбором средств для ХАМАСа под прикрытием благотворительной деятельности. В ходе 84 обысков были конфискованы, в общей сложности, 1,2 миллиона шекелей. Военные обыскали 2.218 домов, нежилых строений, пещер, туннелей и ям. В результате обысков в домах террористов конфисковано значительное количество оружия и боеприпасов. Были разрушены около 20 незаконных строений и домов лиц, подозреваемых в терроре. 27 июля 2014 года в иерусалимском квартале Шуафат был задержан организатор похищения, житель Хеврона 40-летний Хусам аль-Кауасмэ – активист ХАМАСа, ранее освобожденный в рамках "сделки Шалита". Спецслужбами были установлены имена похитителей: ими были 29-летний Маруан аль-Кауасмэ (родственник Хусама) и 33-летний Амар Абу Аиш. В ночь на 23 сентября 2014 года в западном пригороде Хеврона похитители были обнаружены и уничтожены.

Отметим, что многие активисты ХАМАСа, задержанные в 2014 году в рамках операции "Вернуть братьев", до сих пор остаются в тюрьме. Руководство ХАМАСа требует их освобождения в качестве начального условия для новой сделки по "обмену пленными".

По сути, ХАМАС предлагает два варианта сделки. Первый вариант: одноэтапная сделка, в рамках которых в обмен на израильтян, удерживаемых в секторе Газы (живых и мертвых), власти Израиля должны будут освободить всех активистов ХАМАСа, освобожденных в 2011 году в обмен на Гилада Шалита и повторно задержанных в июне 2014 года во время операции "Вернуть братьев", ряд других "тяжелых" заключенных ("с кровью на руках", осужденных на длительные сроки, в том числе пожизненно), а также всех женщин, несовершеннолетних и больных, содержащихся в израильских тюрьмах за террористическую деятельность (точное число назвать невозможно, но в общей сложности речь идет более чем о 1000 заключенных). Второй вариант: двухэтапная сделка, при которой на первом этапе из тюрем должны быть выпущены осужденные за террор женщины, несовершеннолетние и около 100 активистов ХАМАСа, повторно задержанных в 2014 году, после чего Израилю будет предоставлена информация об израильтянах, удерживаемых в Газе, а затем ХАМАС требует отпустить около тысячи заключенных, после чего удерживаемые израильтяне (живые и мертвые) будут возвращены на территорию Израиля.

Ранее власти Газы заявляли, что ХАМАС добивается освобождения в рамках сделки не менее 1111 заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.

ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".