"Жесткий карантин" снят, но многие ограничения в силе

С 7 часов утра в воскресенье, 7 февраля, в соответствии с решением правительства Израиля, снимается режим "жесткого карантина", однако многие ограничения остаются в силе.

Отметим, что карантинный режим ослаблен несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию и увеличение числа "красных" и "оранжевых" населенных пунктов (в таких проживают около 80% граждан страны). Хотя в стране проводится массовая вакцинация против коронавируса и почти четверть населения страны получила обе дозы вакцины, прирост новых заразившихся и число зараженных почти не сократились за последнюю неделю, немного снизилась смертность, но почти неизменным остается число госпитализированных больных, в том числе в тяжелом и критическом состоянии.

Ослабление карантина

Отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники.

Открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открываются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновляют работу циммеры. Однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Все граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Обязательным является соблюдение социальной дистанции (2 метра).

Система образования

Вечером 6 февраля правительство утвердило телефонным голосованием предложение о продлении закрытия школ и детских садов до 9 февраля.

7 февраля состоится специальное заседание правительства, на котором будет приниматься решение о дальнейших шагах по выходу из карантина. Любые решения, касающиеся системы просвещения, вступят в силу лишь во вторник.

Пока закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он пока не может вернуться обратно.

Сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Бизнесы

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Закрыты гостиницы (за исключением циммеров).

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Кафе и рестораны могут работать только в режиме take away. Принимать посетителей пока нельзя. Многие заведения закрыты.

Общественный транспорт

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

Религиозные обряды

До 7 февраля в одном помещении могли находиться не более пяти человек, что исключало миньян. На открытом воздухе могли собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушались.

Изменения в ограничениях религиозных обрядов уточняются.

Полеты за границу

5 февраля,кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения до 20 февраля. Подробности

Информация о возможностях прилета и вылета уточняется.