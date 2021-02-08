Предъявлено обвинение 16-летнему жителю Бней-Брака, подозреваемому в поджоге автобуса

В понедельник, 8 февраля, окружной прокуратурой Тель-Авива в городской суд по делам несовершеннолетних было передано обвинительное заключение против 16-летнего юноши, который, по данным следствия, причастен в поджоге автобуса в Бней-Браке.

Судя по заявлениям полиции и тексту обвинительного заключения, речь идет о жителе Бней-Брака (имя не публикуется), который вместе с другими нарушителями порядка вечером 24 января перемещался между несколькими очагами массовых беспорядков, в частности бросал камни в окна автобуса и мешал его проезду, сорвал огнетушитель и выпустил из него пену внутри салона автобуса, оторвал часть защитного покрытия топливного бака. Позже, как заявляет следствие, этот юноша вместе с другими напал на водителя второго автобуса и на прохожего, пытавшегося помочь водителю, после чего вместе с сообщниками сложил картонные коробки около автобуса и поджег их, а затем бросил одну из загоревшихся коробок на сиденье водителя автобуса и еще несколько горящих коробок бросил на пассажирские сиденья. Эти действия привели к тому, что автобус полностью сгорел. В окнах жилых домов, находившихся рядом с горевшим автобусом, от пожара треснули стекла и оплавились ставни, жителей пришлось эвакуировать.

Подозреваемый обвиняется в нападении на водителя автобуса при отягчающих обстоятельствах и поджоге общественного транспортного средства, что создало угрозу жизни и здоровью людей, а также в причинении другого материального ущерба.

Правоохранительные органы просят суд ограничить передвижения обвиняемого до вынесения приговора по его делу.

24 января в Бней-Браке произошли столкновения между местными жителями, протестовавшими против соблюдения карантинных ограничений, и полицией. Протестующие жгли мусорные баки, перекрывали улицы, бросали в полицейских камни. Был подожжен рейсовый автобус, водитель получил травмы. В связи с беспорядками в Бней-Браке был задержан 21 человек. Все задержанные – жители города.

Некоторые ультрарелигиозные издания, в частности, сайт "Ба-хадрей харедим" утверждали, что беспорядки в Бней-Браке были устроены светскими приезжими провокаторами, которые якобы и подожгли автобус. Полиция эту версию не подтверждает.