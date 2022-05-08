В России заблокированы все израильские русскоязычные информационные сайты

По состоянию на май 2022 года по требованию генпрокуратуры РФ и по распоряжению Роскомнадзора в России блокированы все основные израильские русскоязычные информационные сайты: Vesty.co.il, 9tv.co.il, NEWSru.co.il, MIGnews.com, Detaly.co.il, Zahav.ru, israelinfo.co.il, cursorinfo.co.il.

Доступ к ресурсам этих сайтов из России доступен через VPN.

Поводом для блокировки стали статьи о войне, которую ведет Россия против Украины.