В России заблокированы все израильские русскоязычные информационные сайты
По состоянию на май 2022 года по требованию генпрокуратуры РФ и по распоряжению Роскомнадзора в России блокированы все основные израильские русскоязычные информационные сайты: Vesty.co.il, 9tv.co.il, NEWSru.co.il, MIGnews.com, Detaly.co.il, Zahav.ru, israelinfo.co.il, cursorinfo.co.il.
Доступ к ресурсам этих сайтов из России доступен через VPN.
Поводом для блокировки стали статьи о войне, которую ведет Россия против Украины.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2022
Роскомнадзор продолжает блокировку израильских информационных сайтов в РФ
Роскомнадзор продолжает блокировку израильских информационных сайтов в РФ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2022
По требованию Генпрокуратуры РФ в России заблокирован доступ к израильским сайтам 9tv.co.il и Vesty.co.il
По требованию Генпрокуратуры РФ в России заблокирован доступ к израильским сайтам 9tv.co.il и Vesty.co.il