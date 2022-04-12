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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 10:26

Роскомнадзор продолжает блокировку израильских информационных сайтов в РФ

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Роскомнадзор продолжает блокировку израильских информационных сайтов в РФ

С 12 апреля для многих пользователей на территории Российской Федерации стал недоступным израильский русскоязычный информационный сайт Detaly.co.il. Роскомсвобода сообщает, что 11 апреля Роскомнадзор выпустил первое предупреждение по одной из публикаций этого сайта.

Главный редактор сайта Detaly.co.il Эмиль Шлеймович сообщил редакции NEWSru.co.il, что никаких предупреждений на редакционную почту от РКН не поступало.

Отметим, что ранее РКН обычно начинал блокировать доступ к сайтам на территории РФ после двух-трех таких предупреждений или вводил блокировку после решения Генпрокуратуры РФ, касающегося сайта в целом.


С 30 марта в РФ заблокирован израильский сайт "Курсор" (cursorinfo.co.il). Базовая аудитория этого сайта в течение последнего месяца – в большей степени украинская, чем израильская.

С 28 марта на территории РФ заблокирован доступ к израильским русскоязычным сайтам NEWSru.co.il и MIGnews.com. Роскомнадзор не предупреждал редакции о блокировке сайтов, опубликовав уведомление о том, что, по требованию Генпрокуратуры РФ, заблокированы некоторые страницы (причем такие предупреждения продолжают приходить на редакционную почту уже после фактической блокировки). Распоряжение Генпрокуратуры РФ о блокировке MIGnews.com вышло только 2 апреля.

С 16 марта в РФ заблокирован доступ к израильским русскоязычным сайтам 9tv.co.il и Vesty.co.il.

Доступ к ресурсам этих сайтов из России доступен через VPN.

Поводом для блокировки стали статьи о войне, которую ведет Россия против Украины.

Пока на территории РФ, не используя VPN, можно продолжать читать израильский новостной сайт Israelinfo.co.il (для некоторых пользователей пока доступен сайт Detaly.co.il). Все прочие основные русскоязычные израильские информационные ресурсы в России заблокированы.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2022
Сайт NEWSru.co.il заблокирован на территории России
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2022
По требованию Генпрокуратуры РФ в России заблокирован доступ к израильским сайтам 9tv.co.il и Vesty.co.il

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