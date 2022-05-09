Выживание коалиции или досрочные выборы: начинается летняя сессия Кнессета

9 мая открывается летняя сессия Кнессета. Сессия откроется выступлениями премьер-министра Нафтали Беннета, главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и представителей фракций парламента.

Накануне состоялись совещания глав коалиционных и оппозиционных фракций, а также встреча глав партии коалиции с премьер-министром Нафтали Беннетом. В ходе совещаний представителей коалиции было принято решение сфокусироваться в ходе ближайшей сессии на продвижении законов социально -экономического характера. В коалиции полагают, что это позволит привлечь на свою сторону кого-то из оппозиции или вынудить оппозицию голосовать против популярных законопроектов. "На нас лежит национальная ответственность продолжить работу нынешнего правительства. Избиратели не простят тех. кто погрузит страну в пучину выборов и хаоса в такое тяжелое время", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет. На заседании было принято решение назначить депутата Боаза Топоровского ("Еш Атид") временным главой коалиции.

Как сообщалось ранее, в ходе летней сессии Кнессета, правительство намерено проголосовать за проект государственного бюджета.

9 мая состоится заседание совета Аш-Шура, высшего духовного органа партии РААМ и "Исламского движения". В ходе этого заседания будет принято решение о дальнейших шагах РААМ в отношениях с коалицией. Накануне на заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что решения о происходящем в Иерусалиме будут приниматься правительством Израиля без связи с политическими интересами и давлением извне. Изменение статус-кво на Храмовой горе является одним из условий возобновления сотрудничества РААМ с коалицией. Мансур Аббас высказал недовольство заявлениями Беннета, однако в политических кругах заявляют, что позиция Аббаса осталась неизменной: он хочет оставаться в коалиции. В то же время, его коллеги по фракции - Мазен Ранаем и Валид Таха - настаивают на немедленном прекращении сотрудничества с коалицией. Накануне Таха заявил, что бойкот коалиции остается в силе.

В оппозиции растет напряженность между "Ликудом" и ультраортодоксальным блоком "Яадут а-Тора". Моше Гафни и несколько депутатов от этого блока не скрывают своего опасения по поводу намерения "Ликуда" добиваться досрочных выборов. В этом случае пост премьер-министра до формирования новой коалиции будет занимать Яир Лапид. Такого сценария опасаются ультраортодоксы, и они настаивают на том, чтобы усилия были сфокусированы на попытках создать новую коалицию в действующем Кнессете.