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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 09:03

Выживание коалиции или досрочные выборы: начинается летняя сессия Кнессета

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9 мая открывается летняя сессия Кнессета. Сессия откроется выступлениями премьер-министра Нафтали Беннета, главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и представителей фракций парламента.


Накануне состоялись совещания глав коалиционных и оппозиционных фракций, а также встреча глав партии коалиции с премьер-министром Нафтали Беннетом. В ходе совещаний представителей коалиции было принято решение сфокусироваться в ходе ближайшей сессии на продвижении законов социально -экономического характера. В коалиции полагают, что это позволит привлечь на свою сторону кого-то из оппозиции или вынудить оппозицию голосовать против популярных законопроектов. "На нас лежит национальная ответственность продолжить работу нынешнего правительства. Избиратели не простят тех. кто погрузит страну в пучину выборов и хаоса в такое тяжелое время", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет. На заседании было принято решение назначить депутата Боаза Топоровского ("Еш Атид") временным главой коалиции.

Как сообщалось ранее, в ходе летней сессии Кнессета, правительство намерено проголосовать за проект государственного бюджета.

9 мая состоится заседание совета Аш-Шура, высшего духовного органа партии РААМ и "Исламского движения". В ходе этого заседания будет принято решение о дальнейших шагах РААМ в отношениях с коалицией. Накануне на заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что решения о происходящем в Иерусалиме будут приниматься правительством Израиля без связи с политическими интересами и давлением извне. Изменение статус-кво на Храмовой горе является одним из условий возобновления сотрудничества РААМ с коалицией. Мансур Аббас высказал недовольство заявлениями Беннета, однако в политических кругах заявляют, что позиция Аббаса осталась неизменной: он хочет оставаться в коалиции. В то же время, его коллеги по фракции - Мазен Ранаем и Валид Таха - настаивают на немедленном прекращении сотрудничества с коалицией. Накануне Таха заявил, что бойкот коалиции остается в силе.


В оппозиции, в свою очередь, взвешивают возможность подать законопроект о роспуске Кнессета. В настоящий момент оппозиция имеет шанс утвердить этот законопроект только в предварительном чтении, так как для него не требуется поддержка 61 депутата. В "Ликуде" намерены подать этот законопроект только в том случае, если будут убеждены, что РААМ не спасет коалицию в последний момент. В оппозиции предпочитают сфокусироваться в настоящий момент на попытке "завербовать" еще одного перебежчика из рядов коалиции. В последние дни в Кнессете циркулируют слухи, согласно которым на заседании Кнессета будет объявлено о еще одном "перебежчике". К настоящему моменту его имя не названо, и эти слухи не подтверждены. Ранее сообщалось, что предложения со стороны "Ликуда" поступают депутатам от партии "Тиква Хадаша", в частности Шарен Аскель. Она отклонила эти предложения.

В оппозиции растет напряженность между "Ликудом" и ультраортодоксальным блоком "Яадут а-Тора". Моше Гафни и несколько депутатов от этого блока не скрывают своего опасения по поводу намерения "Ликуда" добиваться досрочных выборов. В этом случае пост премьер-министра до формирования новой коалиции будет занимать Яир Лапид. Такого сценария опасаются ультраортодоксы, и они настаивают на том, чтобы усилия были сфокусированы на попытках создать новую коалицию в действующем Кнессете.

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