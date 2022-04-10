Стрельба в Галилее, тяжело ранен мужчина

В воскресенье, 10 апреля, около деревни Хильф (к востоку от Хайфы, Галилея) в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненому около 20 лет.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.