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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 13:25

Стрельба в Галилее, тяжело ранен мужчина

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Стрельба в Галилее, тяжело ранен мужчина

В воскресенье, 10 апреля, около деревни Хильф (к востоку от Хайфы, Галилея) в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненому около 20 лет.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.


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После стрельбы в Рахате были задержаны четверо подозреваемых, двоих уже отпустили

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