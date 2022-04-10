Стрельба в Галилее, тяжело ранен мужчина
В воскресенье, 10 апреля, около деревни Хильф (к востоку от Хайфы, Галилея) в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненому около 20 лет.
Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.
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