CNN: ХАМАС сообщил, что не может найти 40 живых израильтян

Как передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, один из которых израильский, в ходе переговоров ХАМАС дал понять, что не может найти 40 заложников, освобождение которых предполагается на первом этапе соглашения.

Согласно публикации, посредники выступили с предложением, предусматривающим прекращение военных действий на шесть недель и обмен 40 заложников, в том числе всех удерживаемых женщин, а также пожилых и больных мужчин, на несколько сотен палестинских заключенных.

Однако, сообщают источники, ХАМАС сообщил египетским и катарским посредникам, что не располагает необходимым количеством живых заложников, отвечающих этим критериям. CNN отмечает, что и данные канала указывает на то же.

При этом собеседники канала подчеркивают: неготовность или нежелание ХАМАСа сообщить, кто из заложников жив, стало серьезной преградой на переговорах. Не исключено, что ХАМАС под предлогом поиска израильтян хочет продлить перемирие.

Израиль предложил палестинской группировки дополнить необходимое количество за счет более молодых мужчин, в том числе солдат. CNN отмечает, что по его информации, большинство из примерно 100 жилых заложников – мужчины-военнослужащие и мужчины в возрасте резервистской службы.