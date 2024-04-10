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Израиль

Израиль пропустил в сектор Газы 468 грузовиков с гуманитарной помощью

время публикации: 10 апреля 2024 г., 00:13 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 00:13
Израиль пропустил в сектор Газы 468 грузовиков с гуманитарной помощью
Abed Rahim Khatib/Flash90

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что во вторник, 9 апреля, Израилем было проверено 468 грузовиков с гуманитарной помощью, которые затем проследовали в сектор Газы.

С начала войны это самое большое количество грузовых автомобилей, которые были пропущены в сектор в течение одного дня.

За последние три дня в Газу было пропущено 1209 грузовиков (7 апреля - 322, 8 апреля - 322, 9 апреля - 468).

С начала войны в Газу через КПП "Керем Шалом" и "Рафах" было доставлен 398530 тонн гуманитарной помощи на 21219 грузовиках. 62 раза осуществлялось десантирование гуманитарной помощи с самолетов, в общей сложности таким образом было доставлено 3608 пакетов помощи. Морем в Газу поступило 225 тонн помощи.

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