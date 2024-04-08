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Израиль

Израиль пропустил в сектор Газы 419 грузовиков с гуманитарной помощью

время публикации: 08 апреля 2024 г., 23:30 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 23:30
Израиль пропустил в сектор Газы 419 грузовиков с гуманитарной помощью
Abed Rahim Khatib/Flash90

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что в понедельник, 8 апреля, Израилем было проверено 419 грузовиков с гуманитарной помощью, которые затем проследовали в сектор Газы.

С начала войны это самое большое количество грузовых автомобилей, которые были пропущены в сектор в течение одного дня. Днем ранее в палестинский анклав было пропущено 322 грузовика.

7 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что отдал распоряжение оборонному ведомству "выделить ресурсы, необходимые для облегчения притока помощи (в Газу) и тесной координации с международными организациями и ключевыми партнерами".

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Израиль пропустил в сектор Газы 322 грузовика с гуманитарной помощью