По делу группировки Абу-Латифа будут поданы обвинения

Государственная прокуратура объявила, что подаст уведомление в мировой суд Нацерета о наличии оснований для предъявления обвинения главе преступной организации Латифу Абу-Латифу, а также другим участникам его группировки.

Латиф Абу-Латиф и его подельники были задержаны в конце февраля.

Задержания ознаменовали переход в открытую фазу многолетнего совместного тайного расследования полиции Израиля, Налогового управления, государственной прокуратуры и Управлением по борьбе с отмыванием нелегального капитала.

Согласно публиковавшемуся ранее сообщению пресс-службы полиции, организованная преступная группировка Абу-Латиф, которая начала свою преступную деятельность с рэкета, "крышевания" и рейдерских захватов, в последние годы распространила свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год. ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы. В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.