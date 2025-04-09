В иерусалимском квартале Меа Шеарим ударом ножа ранен мужчина
время публикации: 09 апреля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 22:24
В иерусалимском квартале Меа Шеарим, в котором преобладают представители ультрарелигиозной общины, был тяжело ранен ударом ножа мужчина. Он доставлен в больницу "Адаса Ар-Цофим".
Из полиции сообщили, что, по данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.
Полицейские ведут розыск нападавшего и других причастных к этому инциденту.
Ссылки по теме