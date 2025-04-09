x
09 апреля 2025
|
последняя новость: 22:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2025
|
09 апреля 2025
|
последняя новость: 22:57
09 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В иерусалимском квартале Меа Шеарим ударом ножа ранен мужчина

время публикации: 09 апреля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 22:24
В иерусалимском квартале Меа Шеарим ударом ножа ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В иерусалимском квартале Меа Шеарим, в котором преобладают представители ультрарелигиозной общины, был тяжело ранен ударом ножа мужчина. Он доставлен в больницу "Адаса Ар-Цофим".

Из полиции сообщили, что, по данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.

Полицейские ведут розыск нападавшего и других причастных к этому инциденту.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2025

В Кацрине в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

В Нетании в криминальном инциденте убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2025

Стрельба в Тире: один человек убит и один ранен