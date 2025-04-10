x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 01:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 01:26
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший "13-летний террорист" Ахмад Мансара будет освобожден из тюрьмы досрочно

Террористы
время публикации: 10 апреля 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 01:05
Ахмад Мансара
Yonatan Sindel/Flash90

В пятницу, 11 апреля на свободу выйдет Ахмад Мансара, совершавший теракт в Писгат-Зеэве десять лет назад, будучи 13-летним подростком. Согласно публикациям в арабских СМИ, срок заключения Мансары был сокращен на два года в связи с ухудшением его психического состояния.

Форум семей похищенных израильтян "Тиква" на прошлой неделе опубликовал открытое письмо, в котором призвали власти Израиля отменить решение о досрочном освобождении террориста. Участники форума назвали "непередаваемой глупостью" решение об освобождении Мансары, оскорбительным для "жертв 7 октября" и "подарком ХАМАСу".

Ахмад Мансара из Бейт-Ханины был задержан после совершения теракта в Писгат-Зеэве 12 октября 2015 года, тогда ему было 13 лет. В результате теракта были тяжело ранены двое израильтян: 13-летний мальчик и 21-летний мужчина. 15-летний двоюродный брат Ахмада, который после нападения на гражданских лиц попытался с ножом атаковать бойцов пограничной службы, был застрелен. Ахмад Манасра был ранен и получил лечение в больнице "Адаса Эйн-Карем" после чего предстал перед судом. Суд приговорил его к 12 годам тюремного заключения и выплате компенсаций в размере 80 тысяч шекелей одному из пострадавших в теракте и 100 тысяч шекелей семье второго раненого.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 сентября 2022

Отклонена апелляция на отказ в УДО террористу Ахмаду Манасре
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 апреля 2022

Ахмад Мансара, бывший "13-летний террорист", подал просьбу о досрочном освобождении
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июня 2016

Палестинский минздрав систематически дезинформирует ВОЗ о "зверствах израильских оккупантов"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 октября 2015

Полиция опубликовала видеозаписи серии терактов в иерусалимском районе Писгат Зеэв