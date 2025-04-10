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Израиль

Ярив Левин проигнорировал Ицхака Амита на церемонии присяги новых судей

Верховный суд/БАГАЦ
Суд
Ярив Левин
время публикации: 10 апреля 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 12:20
Ярив Левин проигнорировал Ицхака Амита на церемонии присяги новых судей
Chaim Goldberg/Flash90

В Иерусалиме проходит церемония принесения присяги 35 судьями, в которой принимают участие президент Ицхак Герцог, председатель Верховного суда Ицхак Амит и министр юстиции Ярив Левин.

Левин, не признающий Амита в качестве председателя Верховного суда, игнорировал его присутствие и призыв к возобновлению сотрудничества, а после своего выступления покинул церемонию, сославшись на другие обязательства.

Президент Герцог призвал стороны к поиску компромисса, заявив, что "абсолютное большинство общества испытывает глубокое отвращение к призывам к гражданской войне, к неподчинению закону и судебным решениям"

По словам президента, "в обществе имеется явное и четкое большинство, согласное с необходимостью улучшить существующие отношения между ветвями власти и закрепить это в основных законах".

Выступавший после Герцога председатель Верховного суда Ицхак Амит заявил, что судебная власть сталкивается с попытками подорвать устойчивость системы и нанести ущерб профессиональной независимости ее должностных лиц. Он подчеркнул, что судебная власть поддерживает судей и будет стоять за ними на каждом шагу при исполнении ими своих обязанностей.

Обращаясь к Яриву Левину, Амит призвал его вернуться на путь сотрудничества с судебной системой "в силу общей приверженности улучшению и повышению эффективности юридических услуг для граждан Израиля".

Левин, в свою очередь, заявил, что путь к восстановлению общественного доверия к судебной системе лежит через "расширение рядов, предоставление возможности самовыражения всем группам населения, всем общественным слоям и всем мнениям".

По словам Левина, модель широкого консенсуса является "необходимым инструментом, чтобы мы могли привести судебную систему к общественному статусу, общественному согласию и профессионализму, которые ей так необходимы".

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