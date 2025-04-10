Раскрыта сеть финансирования террора в ПА: деньги переводили из Турции

Полиция и ШАБАК сообщают о раскрытии деятельности структуры финансирования террора, в которую были вовлечены граждане Израиля, переводившие миллионы шекелей, поступавших от ХАМАСа в Турции, в Палестинскую автономию для финансирования террористической деятельности против Израиля.

Одним из лидеров этой структуры назван 33-летний Фади Араби, житель деревни Араба в Галилее. Сообщниками были его брат Нисим Араби, проживающий в Турции, а также 41-летний Уаджиди Саади из Дженина, последние несколько лет живущий в Турции.

Братья Араби, по данным следствия, несколько раз в конце 2024 года привозили наличные в Палестинскую автономию. Ими были завербованы в качестве курьером двое жителей Ноф а-Галиля – отец и сын Уильям и Сами Ханна. Позже, когда в ПА были задержаны получатели денег, Фади Араби изменил методы работы и привлек новых сообщников – жителей Акко Мухаммада Сиса (41) и Адхама Дулани (30), которые доставили в ПА в общей сложности более 3 миллионов шекелей. Позже был завербован еще один курьер – Сухаил Башир из Сахнина.

Всем участникам схемы финансирования террористической деятельности 10 апреля были предъявлены обвинения.