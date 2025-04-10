БАГАЦ приостановил работу государственной комиссии по делу о закупке подводных лодок

Верховный суд вынес временное постановление, замораживающее работу государственной следственной комиссии по делу о закупке подводных лодок.

Решение было вынесено судьей Алексом Штейном после того, как ответчики, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, подали ходатайство о приостановке работы комиссии на время, пока "дело 3000" рассматривается окружным судом Тель-Авива. Податели петиции указывали на нарушение своих прав и процессуальных правил. В том числе они жаловались на ограниченное время, которое им давалось для знакомства с материалами перед заседанием, и ограничение на количество адвокатов, представляющих каждого из ответчиков. Адвокаты фигурантов утверждают, что никогда раньше в Израиле не устанавливалось ограничений на количество юристов, представляющих стороны в процессе.

Новостная служба "Кан" отмечает, что одновременно с этим еще один ответчик, Авриэль Бар-Йосеф, подал петицию, в которой утверждается, что комиссия вышла за рамки предоставленного ей мандата.