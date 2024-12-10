Суд разрешил публикацию имени и фото подозреваемого в сексуализированном насилии над детьми

Полиция расследует ряд подозрений о сексуализированном насилии над детьми, совершенными жителем поселения Шаар Шомрон. В связи с серьезностью преступлений и количеством жертв, суд разрешил публикацию имени и фотографии подозреваемого.

По подозрениям полиции, 44-летний житель Шаар Шомрон Эрез Маркович совершил сексуализированное насилие в отношении нескольких детей, в том числе, у него дома. Расследованием занимается полицейский участок Ариэля.

Подозреваемый был арестован в начале недели, суд продлил срок его содержания под стражей до 12 декабря.

Полиция обращается к тем, кто был жертвой этого человека или знает о его противоправных действиях с просьбой сообщить об этом в полицию Ариэля по телефону 03-7729444 или в общую диспетчерскую полицию по телефону 100.