Кац заявил, что на юге Сирии будет создана "стерильная зона безопасности"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 10 декабря во время посещения зоны ВМС в Хайфе заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии.

"В настоящее время ЦАХАЛ завершает свою дислокацию в буферной зоне и на господствующих позициях, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан государства Израиль. Я вместе с премьер-министром поручил Армии обороны Израиля создать стерильную от оружия и террористических угроз зону безопасности на юге Сирии", – сказал Кац.

Он подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить повторения трагедии 7 октября 2023 года ни на одной из границ Израиля.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передавал, что силы израильской армии заняли девять сирийских деревень, прилегающих к буферной зоне. Названы эти деревни: Эрнэ, Бакасэм, Рима, Хинэ, Дурбул, Калаат Джандал, Аль-Хуссейния, Джиата аль-Хашаб, Айн аль-Шуара. Речь идет о территории примерно в 20 км к юго-западу от Дамаска, примерно в 3 км от города Катана.

При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Сирии. После падения режима Асада – в течение трех суток, 8-10 декабря, израильские ВВС и ВМС, по данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", атаковали более 300 целей в Сирии.