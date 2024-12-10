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Израиль

Юрсоветница требует прекратить затягивать с назначением председателя БАГАЦа

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 10 декабря 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 21:06
Юрсоветница требует прекратить затягивать с назначением председателя БАГАЦа
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в Высший суд справедливости ответ на поданный в БАГАЦ иск Движения за чистоту власти с требованием о прекращении ущемления судебной власти. Ответчиками по этому иску выступают министр юстиции Ярив Левин, комиссия по назначению судей, сама юридическая советница правительства и Управление судов.

В своем ответе Баарав-Миара указывает, что министр юстиции Ярив Левин должен немедленно прекратить затягивание процедуры назначения постоянного председателя БАГАЦа. По словам юридической советницы, необходимо назначить "ближайшую дату" заседания комиссии, на котором должен быть назначен постоянный глава БАГАЦа.

"Позиция ответчиков заключается в том, что крайне важно срочное продвижение процесса назначения председателя Верховного суда, и министру юстиции следует созвать комиссию в ближайшее время и действовать с надлежащей скоростью для завершения процедуры избрания председателя БАГАЦа, в соответствии с ранее принятыми судебными решениями и срочностью вопроса", – сказано в документе.

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