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Израиль

Новостные службы телеканалов "Кан" и "Кешет": ХАМАС передал Египту список заложников

Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 10 декабря 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 20:57
Новостные службы телеканалов "Кан" и "Кешет": ХАМАС передал Египту список заложников
AP Photo/Maya Alleruzzo

Новостные службы телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что ХАМАС передал Египту список израильских заложников, они ссылаются на арабские телеканалы "Аль-Хадат" и "Аль-Арабия".

Иерусалим не комментирует эти сообщения.

Отметим, что в понедельник, 9 декабря, панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид", принадлежащее Катару, написало, что ХАМАС передал список заложников, включающий их имена и информацию о состоянии здоровья. Спустя несколько часов телеканал "Кан-11" передал, что источники в Иерусалиме опровергают получение списка.

Израиль
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