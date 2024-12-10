Новостные службы телеканалов "Кан" и "Кешет": ХАМАС передал Египту список заложников

Новостные службы телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что ХАМАС передал Египту список израильских заложников, они ссылаются на арабские телеканалы "Аль-Хадат" и "Аль-Арабия".

Иерусалим не комментирует эти сообщения.

Отметим, что в понедельник, 9 декабря, панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид", принадлежащее Катару, написало, что ХАМАС передал список заложников, включающий их имена и информацию о состоянии здоровья. Спустя несколько часов телеканал "Кан-11" передал, что источники в Иерусалиме опровергают получение списка.