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Израиль

Правые организацию требуют лишить финансирования "Синематеку" в Тель-Авиве

Правительство
время публикации: 10 декабря 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 23:37
Правые организацию требуют лишить финансирования "Синематеку" в Тель-Авиве
Miriam Alster/Flash90

14-й телеканал передал, что благодаря репортажу о фестивале "Солидарность", показанном на прошлой неделе, тель-авивская "Синематека" может быть лишена финансирования.

На прошлой неделе 14-й канал показал сюжет, в котором говорилось, что фестиваль "Солидарность" стал площадкой для показа фильмов организации "Бецелем", рассказывающих о тяжелом положении палестинцев и террористов в тюрьмах. При этом в репортаже подчеркивалось, что организатор фестиваля получает финансирование от государства.

Во вторник, 10 декабря, телеканал сообщил, что после этого сюжета несколько правых организаций, в том числе "Бецальмо" и "Ад Кан", обратились к министру культуры Мики Зоару с требованием принять меры против "Синематеки".

Министр культуры, в свою очередь, обратился к министру финансов Бецалелю Смотричу с просьбой рассмотреть возможность лишения "Синематеки" в Тель-Авиве финансирования.

Из канцелярии Смотрича 14-му телеканалу сообщили, что "министр культуры прав" и те, кто действуют против ЦАХАЛа во время войны и поощряют высказывания против ЦАХАЛ, не должны получать финансирование от государства.

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