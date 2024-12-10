"Помогите найти собаку": в Иерусалиме подано обвинение против педофила

В окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против 68-летнего Йосефа Бен Шитрита. Он обвинен в совершении тяжких сексуальных преступлений и употреблении наркотиков.

Согласно обвинительному заключению, около двух недель назад вечером подсудимый встретил двух девочек – 4 и 13 лет – в районе площади "Давидка" в Иерусалиме и попросил их помочь ему найти якобы пропавшую собаку. Подсудимый повел несовершеннолетних в темный переулок возле улицы А-Невиим, где совершил развратные действия.

Также, согласно обвинительному заключению, примерно за неделю до этого обвиняемый употреблял наркотики в нарушение условий постановления о надзоре.

Отметим, что полиция сообщала о задержании подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек в Иерусалиме 28 ноября. Судя по тому, что в сообщении полиции тоже говорилось о том, что подозреваемый просил девочек "помочь найти собаку", речь идет об одном и том же инциденте. Однако в сообщении полиции был ряд неточностей: был указан ошибочный возраст задержанного – "50 лет", потерпевших – "13 лет" (обеим). Кроме того, из сообщения полиции следовало, что речь идет о задержании "жителя восточного Иерусалима" – обычно таким образом обозначаются жители арабских кварталов Иерусалима.