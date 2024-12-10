Пожар в жилом доме в Пардес-Хане: спасена собака, надышавшаяся дымом

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Пардес-Хана – Каркур. Пожарные не обнаружили заблокированных огнем людей, однако в одной из квартир находилась собака, надышавшаяся дымом.

Пожарные спасли собаку и передали ее сотрудникам и волонтерам МАДА, которые оказали пострадавшему животному неотложную помощь и дали собаке маску с кислородом.

Собака пришла в себя, один из соседей вернул ее владельцам.