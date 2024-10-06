Спасена собака из дома в Маалот-Таршихе, в который попала ракета
время публикации: 06 октября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 18:57
Четыре пожарных расчета занимались тушением пожара, возникшего в жилом доме в Маалот-Таршихе вследствие прямого попадания ракеты из Ливана.
Во время осмотра дома пожарные не обнаружили отрезанных огнем людей, однако в горевшей квартире находилась собака, которую удалось спасти.
Пострадавшего от отравления продуктами горения пса передали сотрудникам службы скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказали животному неотложную помощь и дали ему подышать кислородом. Вскоре собака почувствовала себя лучше, его передали на попечение местного ветеринара.
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