Спасена собака из дома в Маалот-Таршихе, в который попала ракета

Четыре пожарных расчета занимались тушением пожара, возникшего в жилом доме в Маалот-Таршихе вследствие прямого попадания ракеты из Ливана.

Во время осмотра дома пожарные не обнаружили отрезанных огнем людей, однако в горевшей квартире находилась собака, которую удалось спасти.

Пострадавшего от отравления продуктами горения пса передали сотрудникам службы скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказали животному неотложную помощь и дали ему подышать кислородом. Вскоре собака почувствовала себя лучше, его передали на попечение местного ветеринара.