Вилдерс предложил исключить Турцию из NATO после угрозы Эрдогана ввести в Израиль войска

Лидер нидерландской партии Партии свободы Герд Вилдерс прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ввести в Израиль войска. "Этот парень сумасшедший. Надо выкинуть Турцию из NATO", – написал он в социальной сети Х.

Напомним, что, выступая перед партийными активистами в провинции Ризе, Эрдоган заявил: "Израиль не может творить в Палестине все, что хочет. Как мы зашли в Карабах, как мы зашли в Ливию – мы можем сделать у них то же самое. В этом нет ничего невозможного".

Поддержало главу государства и министерство иностранных дел Турции. "Конец геноцидального Нетаниягу будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Нацистские архитекторы геноцида предстали перед судом. Это предстоит и тем, кто пытается уничтожить палестинцев", – говорится в заявлении.