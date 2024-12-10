За убийство российской туристки Даниэль Маргошин приговорен к пожизненному заключению

Окружной суд Тель-Авива вынес приговор против Даниэля Маргошина, который в январе текущего года убил российскую туристку в Тель-Авиве и поджег квартиру с ее телом, пытаясь избавиться от улик. Даниэль Маргошин приговорен к пожизненному заключению за убийство, дополнительно к десяти годам тюремного заключения за поджог, условному сроку, а также к выплате компенсации дочери своей жертвы.

В рамках юридического соглашения обвиняемый признал свою вину и был осужден за совершение следующих преступлений: убийство при отягчающих обстоятельствах, попытка нанесения тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, поджог и воспрепятствование осуществления правосудия.

По данным обвинительного заключения, Даниэль Маргошин в течение определенного срока пользовался услугами проституток. В тот период он нашел на интернет-сайте объявление женщины, туристки из России, которая предлагала секс-услуги за плату, и встретился с ней в тель-авивской квартире.

Затем обвиняемый принял решение убить эту женщину. Он выяснил пути доступа к квартире, которую она снимала, заранее проверив возможность влезть в ее квартиру с крыши соседнего дома. Поздно ночью 18 января он вошел в соседний дом, поднялся на крышу и забрался на балкон квартиры своей жертвы, расположенной на четвертом этаже. Женщина в это время спала. Маргошин вошел в квартиру через незапертую балконную дверь.

Он вошел в спальню женщины и начал бить ее ножом. Жертва проснулась, она пыталась защититься и перехватить нож, ей удалось поцарапать обвиняемому лицо и руку. Маргошин продолжал бить ее ножом, нанеся ей более 30 ножевых ранений, большая часть из которых пришлась на лицо и шею женщины, несколько ударов пробили ее грудную клетку.

Убив женщину, Даниэль Маргошин провел ночь в ее квартире, и около 06:00 он решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тела. Он поджег квартиру в двух разных местах при помощи горючей жидкости, облил этой жидкостью тело убитой женщины, лежащее на кровати, и поджег его. Нож, которым он убил женщину, преступник забрал с собой.

В 7:30 он выехал в Иерусалим, чтобы помолиться у Стены Плача, при себе у него все еще был нож. Примерно в 17:30 сотрудники полиции возле здания Биньяней а-Ума в Иерусалиме опознали подозреваемого по ориентировке и заметили на его одежде пятна крови, они попросили его остановиться, в ответ он выхватил нож и побежал с ним в сторону полицейского. Сотрудники полиции выстрелили в него, и Маргошин упал. Он вновь поднялся с ножом и попытался двинуться на полицейского, и тогда в него выстрелили второй раз – от этого выстрела пострадал прохожий поблизости.

Как было сказано выше, за совершенное преступление Даниэль Маргошин приговорен к пожизненному заключению и дополнительно к десяти годам лишения свободы за поджог, в результате которого тело женщины полностью сгорело.