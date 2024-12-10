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Израиль

Еще пять парков и заповедников на севере Израиля открылись для посещения

Туризм
время публикации: 10 декабря 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 14:09
Заповедник Нахаль Снир.
Рина Руссо, Управление природы и парков

Управление природы и парков открыло во вторник, 10 декабря, пять дополнительных природных объектов на севере Израиля, которые были недоступны более года из-за военных действий на границе и ракетных обстрелов из Ливана.

Открылись заповедник Нахаль Хермон – Баниас, заповедник Тель-Дан, заповедник Нахаль Снир, национальный парк Хуршат-Таль, заповедник Эйн-Афек. На прошлой неделе были открыты еще семь заповедников, парков и других туристических объектов.

К настоящему моменту закрытым для посетителей остается только заповедник Нахаль Июн, который требует восстановительных работ после нанесенных повреждений.

Управление природы и парков напоминает, что для посещения необходима предварительная регистрация на сайте, и работа заповедников и парков обусловлена выполнением инструкций Управления тылом.

Инспекторы Управления природы и парков отмечают, что в результате длившихся более года ракетных обстрелов на местности могут оказаться неразорвавшиеся ракеты или их фрагменты. Важно помнить, подходить близко к неразорвавшимся боеприпасам и подозрительным предметам опасно для жизни. Если вы увидите и х, держитесь на расстоянии и позвоните в полицию по телефону 100.

Израиль
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