Сотрудник клиники альтернативной медицины в Араве подозревается в сексуальных домогательствах

Полиция Эйлата проводит расследование жалоб на совершение непристойных действий в клинике альтернативной медицины в Араве. Подозреваемый, 64-летний житель регионального совета Хевель-Эйлот, был задержан для допроса, на допросе он признался в совершении инкриминируемых ему деяний. Полиция опасается, что у него могут быть дополнительные жертвы.

Расследование было начато после поступления жалоб от клиентки, получавшей услуги в клинике альтернативной медицины. Она сообщила, что во время сеанса специалист альтернативной медицины совершал в отношении нее непристойные действия, такие как поглаживание и ощупывание интимных частей тела.

Следствием было установлено, что подозреваемый использовал свое положение для совершения непристойных действий с целью удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Полиция Эйлатского округа занимается выявлением дополнительных случаев и призывает всех, кто знает о подобных случаях или других жертвах, сообщить об этом в полицию.