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Израиль

Ганц: "Можно сойти с ума от равнодушия премьер-министра"

Махане Мамлахти
Бени Ганц
время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 14:50
Ганц: "Можно сойти с ума от равнодушия премьер-министра"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 10 февраля, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Можно сойти с ума от равнодушия премьер-министра, который принял решение задержаться в США вместо того, чтобы быть с его народом в тяжелейшие моменты. Он принимает решение отправить делегацию, не имеющую полномочий, он затягивает время. Необходимо вернуть заложников до последнего человека".

"Кто-то думает, что ХАМАС не будет вооружаться? Или что мы будем стоять в стороне? Война продлится много лет. Она должна закончиться тем, что часть территории Газы станет разделительной зоной, а ЦАХАЛ будет иметь полную свободу оперативных действий", – сказал Ганц.

"Освобождение всех заложников даст нам внутреннее единство, поддержку со стороны США и все необходимые условия для продолжения военных действий", – считает лидер "Махане Мамлахти".

"Должна быть создана государственная следственная комиссия. Подследственные не должны выбирать тех, кто будет их расследовать. Если комиссия не будет создана в этом правительстве, как должно быть, она будет создана в следующем правительстве. Расследование будет", – резюмировал Ганц.

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