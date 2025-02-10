Ганц: "Можно сойти с ума от равнодушия премьер-министра"

В понедельник, 10 февраля, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Можно сойти с ума от равнодушия премьер-министра, который принял решение задержаться в США вместо того, чтобы быть с его народом в тяжелейшие моменты. Он принимает решение отправить делегацию, не имеющую полномочий, он затягивает время. Необходимо вернуть заложников до последнего человека".

"Кто-то думает, что ХАМАС не будет вооружаться? Или что мы будем стоять в стороне? Война продлится много лет. Она должна закончиться тем, что часть территории Газы станет разделительной зоной, а ЦАХАЛ будет иметь полную свободу оперативных действий", – сказал Ганц.

"Освобождение всех заложников даст нам внутреннее единство, поддержку со стороны США и все необходимые условия для продолжения военных действий", – считает лидер "Махане Мамлахти".

"Должна быть создана государственная следственная комиссия. Подследственные не должны выбирать тех, кто будет их расследовать. Если комиссия не будет создана в этом правительстве, как должно быть, она будет создана в следующем правительстве. Расследование будет", – резюмировал Ганц.