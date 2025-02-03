В Старом городе Иерусалима закрыт магазин, торговавший книгами о террористах и Гитлере

Полиция сообщает закрытии в Старом городе Иерусалима (пока сроком на 30 дней) магазина, в котором продавались книги на арабском языке, прославлявшие террор и лидеров террора.

Пресс-служба полиции сообщает, что в минувшую субботу в Иерусалиме была задержана подозрительная женщина, в сумке которой была найдена экстремистская литература. В этих книгах рассказывалось о лидерах ХАМАСа Яхье Синуаре (ликвидирован 17 октября 2024 года в Газе) и Абдалле Баргути (осужден на 67 пожизненных сроков), лидере "Хизбаллы" Хасане Насралле (ликвидирован 27 сентября 2024 года в Бейруте), а также о террористической организации "Исламское государство".

В ходе допроса задержанная призналась, что купила эти книги в одном из магазинов в Старом городе Иерусалима. Владелец магазина, житель Иерусалима примерно 40 лет, был задержан для допроса и затем арестован. В магазине был проведен обыск, следователи нашли множество подстрекательской литературы, героизирующей ХАМАС, "Хизбаллу", ИГ и Гитлера.