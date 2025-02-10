Нетаниягу: "Кто разрешил это пообещать суду в Гааге?". Юрсоветница: "Вы"

В воскресенье, 9 февраля, правительство собралось для обсуждения ответа БАГАЦу по поводу создания государственной комиссии по расследованию катастрофы 7 октября. Заседание состоялось в "последний момент", когда 60-дневный срок, отпущенный судом для подачи ответа, практически истек.

Сайты "Мако" и Ynet пишут о том, что заседание сопровождалось стычками с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара. О разногласиях между Нетаниягу и юрсоветницей также сообщила радиостанция "Кан Бет".

Раздражать присутствующих Гали Баарав-Миара начала с самого начала заседания. Она напомнила, что глава ШАБАКа Ронен Бар намеревался присутствовать на обсуждении, но, поскольку он не был к нему допущен, он свои соображения передал в письменном виде. Баарав-Миара обратила внимание на то, что заметки Ронена Бара участники совещания не получили и предложила зачитать их вслух. Секретарь правительства Йоси Фукс ее оборвал, сказав, что глава ШАБАКа в данном случае нерелевантен, как и другие желавшие участвовать в обсуждении, но не допущенные к нему. Глава правительства Биньямин Нетаниягу поддержал Фукса, назвав Ронена Бара "служащим", которые не имеет отношения к обсуждаемой теме.

Юридическая советница напомнила, что Израиль пообещал суду в Гааге, что будет создана государственная комиссия по расследованию событий 7 октября, и Израиль не может взять свои слова обратно. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ее перебил вопросом: "Кто утвердил этот ответ суду?", на что юридическая советница ответила: "Вы".

Израильские СМИ сообщают, что на этом заседании глава правительства Биньямин Нетаниягу однозначно высказался против создания государственной следственной комиссии.