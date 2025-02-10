Бен-Гвир: Единственный возможный ответ ХАМАСу – массированный удар по Газе

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир потребовал ответить на объявление ХАМАСом приостановки процесса освобождения заложников массированной атакой на сектор Газы, полным прекращением поставок гуманитарной помощи, электроэнергии, топлива и воды.

"На заявление ХАМАСа должен быть один реальный ответ: массированный обстрел сектора Газы с воздуха и с земли, а также полное прекращение поставок в сектор гуманитарной помощи, включая электроэнергию, топливо и воду", – написал Бен-Гвир в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Уже доставленную в сектор Газы гуманитарную помощь, которая сейчас находится в руках ХАМАСа, необходимо разбомбить, – продолжил бывший министр национальной безопасности. – Необходимо вернуться к войне на уничтожение ХАМАСа".