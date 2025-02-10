x
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 февраля 2025
|
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
10 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир: Единственный возможный ответ ХАМАСу – массированный удар по Газе

Итамар Бен-Гвир
время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:18
Бен-Гвир: Единственный возможный ответ ХАМАСу – массированный удар по Газе
Chaim Goldberg/Flash90

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир потребовал ответить на объявление ХАМАСом приостановки процесса освобождения заложников массированной атакой на сектор Газы, полным прекращением поставок гуманитарной помощи, электроэнергии, топлива и воды.

"На заявление ХАМАСа должен быть один реальный ответ: массированный обстрел сектора Газы с воздуха и с земли, а также полное прекращение поставок в сектор гуманитарной помощи, включая электроэнергию, топливо и воду", – написал Бен-Гвир в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Уже доставленную в сектор Газы гуманитарную помощь, которая сейчас находится в руках ХАМАСа, необходимо разбомбить, – продолжил бывший министр национальной безопасности. – Необходимо вернуться к войне на уничтожение ХАМАСа".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

493-й день войны, 23-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников