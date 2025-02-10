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Израиль

Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться

Исраэль Кац
время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:05
Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться
Chaim Goldberg/Flash90
Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться
Yonatan Sindel FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что объявленная ХАМАСом приостановка процесса освобождения израильских заложников – это грубое нарушение соглашения о прекращении огня и освобождения похищенных.

"Я поручил привести ЦАХАЛ в состояние высшей боеготовности для любого возможного сценария в Газе и для защиты израильских населенных пунктов, – заявил Кац. – Мы не позволим возвращения к реальности 7 октября".

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