Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что объявленная ХАМАСом приостановка процесса освобождения израильских заложников – это грубое нарушение соглашения о прекращении огня и освобождения похищенных.

"Я поручил привести ЦАХАЛ в состояние высшей боеготовности для любого возможного сценария в Газе и для защиты израильских населенных пунктов, – заявил Кац. – Мы не позволим возвращения к реальности 7 октября".