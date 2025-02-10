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Израиль

ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 10 февраля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 18:35
ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников
Abed Rahim Khatib/Flash90
ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников
Ali Hassan/Flash90

В понедельник, 10 февраля, "Абу Убейда", спикер "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) объявил о приостановке освобождения новых партий израильских заложников.

На этот раз пресс-секретарь ХАМАСа не появился перед телекамерами, а объявил о решении террористической группировки в "твиттере" (соцсети Х).

В заявлении говорится, что руководство ХАМАСа в течение трех последних недель наблюдало и фиксировало нарушения Израилем условий соглашения: задержка с возвращением жителей Газы в северные районы сектора; обстрелы в различных районах сектора; создание препятствий для ввоза всех видов гуманитарной помощи вопреки согласованному механизму. При этом, "Абу Убейда" подчеркнул, что все это время ХАМАС выполнял взятые на себя обязательства.

"В связи с этим передача израильских заложников, которая была запланирована на субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока Израиль не выполнит все свои обязательства и не компенсирует ущерб", – говорится в опубликованном заявлении.

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