ДТП возле Мигдаль Афек на шоссе 444, погиб мотоциклист
время публикации: 10 февраля 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 18:49
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:40 поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла на шоссе 444 возле перекрестка Мигдаль Афек.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мотоциклиста лежащим у защитного ограждения, мужчина в возрасте около 34 лет был без признаков жизни, он не дышал, и у него не было пульса.
Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными: полученные мотоциклистом травмы оказались критическими, и медики констатировали его смерть.
Ссылки по теме