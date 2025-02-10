ДТП возле Мигдаль Афек на шоссе 444, погиб мотоциклист

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:40 поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла на шоссе 444 возле перекрестка Мигдаль Афек.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мотоциклиста лежащим у защитного ограждения, мужчина в возрасте около 34 лет был без признаков жизни, он не дышал, и у него не было пульса.

Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными: полученные мотоциклистом травмы оказались критическими, и медики констатировали его смерть.