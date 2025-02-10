Сделка, коалиция, следственная комиссия: скучать не приходится. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: итоги визита Биньямина Нетаниягу в США, споры о форме создания следственной комиссии катастрофы 7 октября и споры вокруг второго этапа сделки с ХАМАСом.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся из Вашингтона после встречи с президентом Дональдом Трампом с "большой конфетой" – неожиданным планом, предусматривающим переселение жителей сектора Газа. Этот подарок послужит своеобразным рычагом в переговорах и может стать отправной точкой для реализации второго этапа сделки с ХАМАСом.

При этом остается множество вопросов. План Трампа выглядит как чек без даты: его реальные гарантии и сроки реализации вызывают сомнения. На фоне этого внутри Израиля разгорается острая дискуссия – идет борьба за создание государственной следственной комиссии для расследования провалов 7 октября, и лишь подчеркивает нарастающее недоверие внутри правительственной коалиции.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".