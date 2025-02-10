x
10 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 февраля 2025
|
10 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
10 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Дело 4000": возобновился допрос премьер-министра Нетаниягу

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 февраля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 10:48
"Дело 4000": возобновился допрос премьер-министра Нетаниягу
Flash90/Tomer Appelbaum/Pool

После длительного перерыва в здании окружного суда Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

В начале судебного заседания рассматривается вопрос о возвращении процесса в здание окружного суда в Иерусалиме. До сих пор разбирательства проходят в Тель-Авиве, несмотря на то, что речь идет о судьях иерусалимского суда. Это решение было принято по соображением безопасности.

10 февраля продолжится допрос Нетаниягу его адвокатом Амитом Хададом. В центре внимания "дело 4000", в рамках которого премьер-министр обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия. Хадад продолжит разбирать эпизоды, которые обвинение инкриминирует премьер-министру по этому делу.

Судебный процесс был прерван изначально из-за болезни премьер-министра, затем из-за болезни одного из судей, а позже из-за визита премьер-министра в Вашингтон.

Премьер-министр начал давать свидетельские показания 10 декабря 2024 года. С того дня состоялось семь заседаний. Ожидается, что Нетаниягу продолжит давать свидетельские показания на протяжении многих недель. После завершения допроса адвокатами, премьер-министр будет отвечать на вопросы адвокатов других обвиняемых, а затем на вопросы прокурора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2025

Суд согласился прервать на две недели свидетельские показания Нетаниягу