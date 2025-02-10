"Дело 4000": возобновился допрос премьер-министра Нетаниягу

После длительного перерыва в здании окружного суда Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

В начале судебного заседания рассматривается вопрос о возвращении процесса в здание окружного суда в Иерусалиме. До сих пор разбирательства проходят в Тель-Авиве, несмотря на то, что речь идет о судьях иерусалимского суда. Это решение было принято по соображением безопасности.

10 февраля продолжится допрос Нетаниягу его адвокатом Амитом Хададом. В центре внимания "дело 4000", в рамках которого премьер-министр обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия. Хадад продолжит разбирать эпизоды, которые обвинение инкриминирует премьер-министру по этому делу.

Судебный процесс был прерван изначально из-за болезни премьер-министра, затем из-за болезни одного из судей, а позже из-за визита премьер-министра в Вашингтон.

Премьер-министр начал давать свидетельские показания 10 декабря 2024 года. С того дня состоялось семь заседаний. Ожидается, что Нетаниягу продолжит давать свидетельские показания на протяжении многих недель. После завершения допроса адвокатами, премьер-министр будет отвечать на вопросы адвокатов других обвиняемых, а затем на вопросы прокурора.