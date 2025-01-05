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Израиль

Суд согласился прервать на две недели свидетельские показания Нетаниягу

Судебные решения
Больницы
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 января 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 10:24
Суд согласился прервать на две недели свидетельские показания Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Окружной суд удовлетворил просьбу адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу о переносе дальнейших свидетельских показаний на две недели.

Просьба была подана по рекомендации врачей после выписки премьера из больницы.

2 января глава правительства Биньямин Нетаниягу был выписан из иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", где он провел пять дней в послеоперационном отделении после операции по удалению простаты.

Одной из рекомендаций врачей был отказ от интенсивной физической деятельности в ближайшие две недели. Адвокаты подали просьбу в суд прервать на этот период свидетельские показания.

Прокуратура дала свое согласие при условии, что рекомендации медиков будут соблюдаться премьером в полном объеме.

Суд удовлетворил просьбу адвокатов, однако потребовал, чтобы вместо премьер-министра свидетельские показания давал другой свидетель защиты. Имя свидетеля будет названо не позднее 7 января.

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