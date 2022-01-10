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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 22:57

СМИ: Италия настаивает на выдаче Шмуэля Пелега, деда шестилетнего Эйтана Бирана

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Шмуэль Пелег, дед шестилетнего Эйтана Бирана

Италия обратилась к Израилю с официальным запросом о выдаче Шмуэля Пелега, обвиняемого в похищении своего шестилетнего внука Эйтана Бирана. Об этом вечером 10 января сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Напомним, что родители Эйтана погибли в Италии в результате обрушения кабины подъемника. После гибели родителей опекунство над мальчиком получила его тетя, Айя Биран.

По данным новостной службы телеканала, адвокаты Шмуэля Пелега обратились к министру юстиции Израиля Гидеону Саару с просьбой о помощи. Они написали: "Если в Израиле также полагают, что он нарушил закон, пусть суд состоится в Израиле. Не экстрадируйте его в Италию".


Отметим, что в ноябре суд в Италии выдал международный ордер на арест Шмуэля Пелега. Ордер был выписан в связи с обвинениями в "похищении" ребенка. Согласно сообщениям в СМИ, ордер также был выдан на арест еще одного израильтянина, который, по данным следствия, помогал Пелегу "похитить" мальчика.

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