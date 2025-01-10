ЦАХАЛ подтвердил, что из Газы были доставлены останки заложников Юсуфа и Хамзы аз-Зиадны

Утром 10 января пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала совместное с ШАБАКом заявление, подтвердив, что из сектора Газы было вывезено не только тело 53-летнего Юсуфа Хамиса аз-Зиадны, но и останки его сына Хамзы аз-Зиадны. Оба они были похищены террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Юсуф Хамис аз-Зиадна был похищен в "черную субботу" 7 октября в кибуце Холит вместе с троими своими детьми – 22-летним Хамзой, 18-летним Билалем и 17-летней Айшей. Айша и Билаль аз-Зиадна были освобождены в рамках первой и единственной на данный момент сделки с ХАМАСом 30 ноября 2023 года.

Тела Юсуфа и Хамзы были обнаружены в туннеле на территории Рафиаха в южной части сектора Газы. Тело Юсуфа Хамисы аз-Зиадны было найдено рядом с трупами охранявших его террористов. По всей видимости, смерть заложника наступила достаточно давно.

Тело заложника было найдено в районе, где израильские войска действовали ранее. Они вернулись в туннель после получения новой разведывательной информации.

После возвращения тела заложника у боевиков ХАМАСа и других террористических группировок в секторе Газы остаются 99 похищенных израильтян – живых и мертвых.