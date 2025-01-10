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Израиль

Полиция задержала трех жителей Бней-Брака за нападение на офицеров ЦАХАЛа

Полиция
Расследование
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 10 января 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 08:33
Полиция задержала трех жителей Бней-Брака за нападение на офицеров ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании трех жителей Бней-Брака (19, 24, 29 лет), подозреваемых в организации беспорядков и предполагаемом нападении на двух офицеров ЦАХАЛа.

Нападение было совершено вечером 9 января, сообщает полиция.

Утром 10 января подозреваемые предстанут перед мировым судом в Тель-Авиве.

Днем 9 января 4-я трасса была перекрыта недалеко от въезда в Бней-Брак из-за несогласованной демонстрации ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию. Происходили беспорядки и в самом Бней-Браке.

Израиль
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