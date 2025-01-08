ЦАХАЛ: из сектора Газы возвращено тело заложника, удерживаемого с "черной субботы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала совместное с ШАБАКом заявление о возвращении из сектора Газы тела заложника, удерживаемого террористами ХАМАСа с 7 октября 2023 года. Речь идет о 53-летнем Юсуфе Хамисе аль-Зиадна из Рахата.

В сообщении также указано, что найдены материалы, "связанные с сыном Юсуфа, 22-летним Хамзой аль-Зиадна", и эти материалы вызывают "серьезные опасения за его жизнь". Ранее СМИ сообщили, что из сектора Газы были эвакуированы тела двоих заложников, Юсуфа Хамисы аль-Зиадна и Хамзы аль-Зиадна.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что после процедуры опознания, проведенной Национальным институтом судебной медицины и полицией Израиля, отдел по делам похищенных передал сообщение семье заложника.

Юсуф Хамиса аль-Зиадна и Хамза аль-Зиадна были похищены живыми в кибуце Холит.

По предварительной информации, тело заложника было обнаружено в туннеле на территории Рафиаха в южной части сектора Газы. Тело Юсуфа Хамисы аль-Зиадна было найдено рядом с трупами охранявших его террористов. По всей видимости, смерть заложника наступила достаточно давно.

Тело заложника было найдено в районе, где израильские войска действовали ранее. Они вернулись в туннель после получения новой разведывательной информации.

После возвращения тела заложника у боевиков ХАМАСа и других террористических группировок в секторе Газы остаются 99 похищенных израильтян, живых и мертвых.