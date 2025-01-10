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Израиль

Министр обороны Исраэль Кац: "Удар ЦАХАЛа является ясным посланием лидеру хуситов"

ВВС
Йемен
Хуситы
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 10 января 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 16:34
Исраэль Кац
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац следил за атакой на объекты хуситов из командного пункта ВВС ЦАХАЛа вместе с командующим ВВС Томером Баром и другими командирами.

Как заявил министр обороны: "Удар ЦАХАЛа является четким и ясным посланием лидеру хуситов Абдул-Малику аль-Хуси и главарям террористической организации в Йемене: никто не будет в безопасности…Тысячи хуситов, которые участвовали в антиизраильском марше ненависти, ощутили силу израильских ВВС. Порт Ходейда парализован, порт Рас Исса горит, и послание ясно: кто атакует Израиль, будет наказан". Об этом говорится в сообщении из канцелярии Каца.

Израиль
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