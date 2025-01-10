Министр обороны Исраэль Кац: "Удар ЦАХАЛа является ясным посланием лидеру хуситов"

Министр обороны Исраэль Кац следил за атакой на объекты хуситов из командного пункта ВВС ЦАХАЛа вместе с командующим ВВС Томером Баром и другими командирами.

Как заявил министр обороны: "Удар ЦАХАЛа является четким и ясным посланием лидеру хуситов Абдул-Малику аль-Хуси и главарям террористической организации в Йемене: никто не будет в безопасности…Тысячи хуситов, которые участвовали в антиизраильском марше ненависти, ощутили силу израильских ВВС. Порт Ходейда парализован, порт Рас Исса горит, и послание ясно: кто атакует Израиль, будет наказан". Об этом говорится в сообщении из канцелярии Каца.