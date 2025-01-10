ВВС ЦАХАЛа нанесли точечные удары по объектам хуситов в Йемене

Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли днем в пятницу, 10 января, точечные удары по объектам террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) на западном побережье Йемена и в глубине страны.

Удары были нанесены в ответ на многочисленные атаки хуситов на Израиль, его граждан и гражданскую инфраструктуру, в том числе посредством беспилотников и баллистических ракет. Государство Израиль имеет право и обязанность защищать себя, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Среди пораженных целей - электростанция "Хизаз", которая является ключевой энергетической инфраструктурой хуситов. Кроме того, были поражены объекты в портах Рас Исса и Ходейда на западном побережье Йемена. Пораженные цели демонстрируют, что хуситы используют гражданскую инфраструктуру в военных целях.

В январе 2025 года йеменские хуситы неоднократно пытались атаковать цели в Израиле, применяя БПЛА.

В ночь на 5 января хуситы пытались атаковать электростанцию "Орот Рабин" около Хадеры. ЦАХАЛ заявлял о перехвате баллистической ракеты за пределами воздушного пространства Израиля. Хуситы утверждали, что их ракета поразила цель.

Предыдущий ракетный обстрел из Йемена был зафиксирован после 4 утра 3 января. Тогда тревога звучала во многих районах центра Израиля, на короткое время была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион". Также попытка ракетного обстрела центра Израиля из Йемена была предпринята боевиками-хуситами вечером 30 декабря – что также приводило к приостановке работы аэропорта "Бен-Гурион" (хуситы заявляли о запуске двух ракет).

До того хуситы пытались атаковать Израиль, запустив баллистическую ракеты в ночь на 28 декабря.

Вечером 27 декабря были нанесены авиаудары по целям в Йемене. Ни США, ни Израиль не заявляли об очередной атаке на хуситов.

Отметим, что в последние время ракетные обстрелы из Йемена заметно участились и стали почти еженощными. В конце прошлого года ракетные обстрелы территории Израиля из Йемена были в ночь на 27 декабря, рано утром 25 декабря и в ночь на 24 декабря. Во всех трех случаях ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля.

В ночь на 21 декабря попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб. Десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы.

Ранее ракетный обстрел территории Израиля из Йемена фиксировался 19 декабря 2024 года. Тогда фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

Ракетные обстрелы из Йемена фиксировались также 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года.

Для обстрелов территории Израиля хуситы применяют баллистические ракеты "Фалястин-2". Эти ракеты, которые движение "Ансар Аллах" именует гиперзвуковыми, способны за 12-15 минут преодолеть расстояние от Йемена до Израиля (около 2200 км). Обычно хуситы запускают одну такую ракету. В то же время боевики-хуситы применяют ударные БПЛА для атак на Израиль – в результате одной из таких атак 19 июля 2024 года в Тель-Авиве погиб израильтянин Евгений Фредер. Ранее хуситы для ударов по Израилю применяли и крылатые ракеты.

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили около 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны четырежды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена. Третья атака была 19 декабря: двухэтапная операция под кодовым названием "Белый город" – сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия; затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны, были десятки убитых и раненых. Сообщения некоторых СМИ об участии израильских ВВС в ударах по целям в Йемене вечером 21 декабря ЦАХАЛ не подтверждал и не комментировал. 26 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали военные и инфраструктурные объекты в Сане и Ходейде.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.