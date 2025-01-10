Проблемы Бен-Гвира, закон о призыве и соглашение Левина-Саара. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Первые недели нового года приближают политическую и общественную систему Израиля к решающим моментам в сразу нескольких взрывоопасных вопросах. Министр юстиции Ярив Левин должен не позднее 16 января вынести на голосование кандидатуру главы Верховного суда. За два дня до этого, министр обороны Исраэль Кац намерен представить на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне проект закона о призыве. На этом фоне продолжаются переговоры по сделке с ХАМАСом, и с приближением 20 января, когда в Белый дом вернется Дональд Трамп, приближается и тот момент, когда в Израиле, а не только в Газе, должны будут принимать решения.

Все это происходит на фоне крайней нестабильности нынешней коалиции и непрекращающихся попыток Итамара Бен-Гвира раскачать коалиционную лодку.

В этих условиях министр юстиции Ярив Левин и министр иностранных дел Гидеон Саар вбросили то ли бомбу, то ли успокоительное средство. Предложенный ими проект изменения состава комиссии по назначению судей может стать первым шагом на пути не только к необходимым реформам, но и к общенациональному выздоровлению. Сейчас все зависит от реакции оппозиции. А ей будет крайне сложно сказать однозначное "нет".

Альмог Коэн и проблемы коалиции

За долгие годы своей карьеры премьер-министр Биньямин Нетаниягу в совершенстве овладел главным, что необходимо для выживания в политике – умением распознать слабости противника и максимально успешно их использовать. В последние недели главным противником Биньямина Нетаниягу и руководства коалиции был и остается Итамар Бен-Гвир. Он продолжает вести себя как оппозиционная партия в коалиции, голосуя в том числе против важных законов, инициированных коалицией. Последним был законопроект, предусматривающий повышение платы граждан в фонд Института национального страхования ("Битуах леуми"). Этот законопроект является частью процесса пополнения государственной казны на фоне войны "Железные мечи". Речь могла идти о любом другом законопроекте. Бен-Гвир принял решение пойти войной на министра финансов Бецалеля Смотрича, и действует соответственно.

Но Нетаниягу слишком давно в политике, чтобы такого рода манипуляции остались без ответа с его стороны. Во фракции "Оцма Иегудит" есть депутат Альмог Коэн. С первых дней работы нынешней коалиции отношения между Бен-Гвиром и Коэном не сложились, и они раз за разом вступали в конфронтацию. Нетаниягу точно распознал слабое звено в стане противника. Никто не знает, как шел процесс убеждения Альмога Коэна, но факт остается фактом, он согласился нарушить фракционную дисциплину и поддержать коалицию, вернее не мешать ей утверждать законопроект. В "Оцма Иегудит" предприняли попытку заменить Коэна на Лимор Сон Ар-Мелех перед голосованием в комиссии, однако руководство коалиции блокировало и эту инициативу.

То что происходило на решающем заседании комиссии по соцобеспечению, готовившей закон к голосованию, более всего было фарсом. Депутаты от левой оппозиции встали как один на защиту Итамара Бен-Гвира и единства его фракции. Разумеется это делалось не от избыточной любви депутатов от партии "Демократим" к "Оцма Иегудит". Но принцип, согласно которому "враг моего врага мой друг", очень часто находит свое отражение в израильской политике. Так было и на сей раз. Оппозиционеры отстаивали не целостность фракции "Оцма Иегудит", а шанс провалить закон коалиции. Надежды эти, разумеется, не сбылись, закон был утвережден. Единственное, что осталось туманным – это судьба депутата Альмога Коэна. В "Оцма Иеугдит" взвешивают возможность удалить его из фракции. В Кнессете говорят о том, что на следующих выборах Альмог Коэн скорее всего будет баллотироваться от "Ликуда". Сам депутат не прореагировал на обращение Newsru.co.il с просьбой прокомментировать события недели.

Закон о призыве. Выход из кризиса или крах коалиции

От министра обороны Исраэля Каца на будущей неделе ждут проект закона о призыве. Он представит его на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, и почти никто не знает достоверно, что именно будет в тексте этого законопроекта.

Для того, чтобы утвердить законопроект о призыве – а вернее говоря, законопроект, регулирующий условия непризыва части ультраортодоксов и число тех, кто призовется – необходимо согласие четырех человек: Исраэля Каца (то есть, Биньямина Нетаниягу, голосом которого является нынешний министр обороны), Ицхака Гольдкнопфа, Юлия Эдельштейна, а также будущего главы Верховного суда Ицхака Амита. У каждого есть своя роль в этом процессе и без согласия одного из упомянутых людей закон утвержден не будет.

Исраэль Кац пытается выиграть время. Он понимает, что даже в политическом поле прийти к соглашению почти невозможно. С другой стороны, невозможно заморозить существующую ситуацию. В "Агудат Исраэль" – партии, которую возглавляет Гольдкнопф – однозначно дали понять премьер-министру, что их терпение истекло. После многих месяцев ожидания и бесконечных обещаний со стороны "Ликуда" Гольдкнопф, а еще более его духовный лидер, глава хасидского двора Гур, хотят видеть конкретные шаги. Без этого, пояснил недавно Гольдкнопф, сотрудничество с коалицией закончено. "Гурский ребе не вдается в нюансы коалиционных сложностей. Его не интересуют и финансовые вопросы. Он хочет сохранить учащихся в йешивах", – сказал мне на этой неделе помощник одного из депутатов от "Яадут а-Тора". На данном этапе ультраортодоксы хотят видеть движение в правильную с их точки зрения сторону. Это движение начнется 14 января, когда законопроект будет представлен.

У Юлия Эдельштейна хватает своих забот. Он должен сохранять лояльность коалиции, но у него есть и свои воззрения, или как он это назвал в интервью Newsru.co.il, "свои раввины". В Кнессете на этой неделе можно было слышать обсуждение возможности того, что Эдельштейн будет уволен с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне. До этого еще далеко, однако, если судьба коалиции будет зависеть именно от Эдельштейна, а он решит пойти на принцип, то все возможно.

О будущем законопроекта можно будет судить по действиям двух политиков – министра диаспоры Амихая Шикли и депутата Эли Далаля. Оба они из "Ликуда", оба они давно и резко выступают против закона о непризыве. В то же время, никто из них не готов на данном этапе на прямую конфронтацию с руководством коалиции. Если такая готовность появится, это будет означать, что ситуация действительно становится угрожающей с точки зрения коалиции.

Оппозиция, разумеется, с нетерпением ждет момента, когда законопроект о призыве будет представлен. И мы услышим много громких слов и обвинений в адрес коалиции, а также обещаний все сделать по-другому после выборов. В конце концов, всегда можно будет сказать, что политическая ситуация не позволяет или что революционные прорывы совершить крайне трудно, или просто выразить сожаление, как сделал Яир Лапид, когда нарушил обещание создать правительство из 18 министров.

Правительство и армия. Борьба за безответственность

Государственный контролер Матания Энгельман, как правило, воздерживается от резких, особо жестких высказываний и, тем более, от угроз. На этом фоне его обращение к начальнику генерального штаба Герци а-Леви было из ряда вон выходящим. Госконтролер по сути обвинил высшее армейское командование в том, что оно сеет атмосферу запугивания, пытаясь не допустить эффективного расследования провалов 7 октября 2023 года.

Как и можно было предполагать, министр обороны поддержал Энгельмана, а глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари вновь подверг критике политическое руководство. "Разногласия нужно разрешать за кулисами, а не в СМИ", – заявил он, чем привел в еще больший гнев министра обороны.

За этим обменом выпадами противостояние двух уровней. На первом – речь идет о процессе расследования провалов, приведших к нападению на Израиль. Начальник генштаба Герци а-Леви хорошо знает, что его каденция приближается к завершению, он также знает, что почти не сможет повлиять на выбор того, кто придет ему на смену. Все, что ему остается – это отстаивать свое место в истории на фоне продолжающейся борьбы между военным и политическим истеблишментом по вопросу о том, на ком лежит главная ответственность за провал. В армии убеждены, что государственный контролер действует на благо интересов премьер-министра, который, в свою очередь, хочет снять с себя ответственность и переложить ее на плечи армии. Именно поэтому там не в большом восторге от необходимости сотрудничать с проверкой, которую проводит офис госконтролера.

Рано или поздно на повестке дня окажется вопрос о том, какой форум будет проводить проверку действий политического руководства. Вопрос государственной следственной комиссии остается открытым.

Но есть и еще один уровень. Со времен борьбы вокруг юридической реформы, складывается впечатление, что четкая и ясная иерархия, существующая в демократическом обществе, пошатнулась. Ситуация, при которой политическое руководство принимает решения, а военные его исполняют, стала далеко не столь однозначной как раньше, и как должно быть. Неслучайно, что глава пресс-службы ЦАХАЛа делает политические заявления, а высшие офицеры препятствуют проведению проверки государственного контролера.

Соглашение Левина-Саара. Политическая и национальная реанимация

Министр юстиции Ярив Левин до недавнего времени более всего напоминал "политический труп". Поражение в процессе проведения юридической реформы, поражение в борьбе против назначения Ицхака Амита главой Верховного суда и утрата авторитета в "Ликуде". Однако политиков никогда не следует хоронить слишком рано. Закулисные переговоры с министром иностранных дел Гидеоном Сааром, при участии бывшего министра Изхара Шая, а также бригадного генерала запаса Деди Симхи, привели к соглашению о прорыве в одном из главных вопросов реформы – составе комиссии по назначению судей. Оставляя в стороне анализ представленного плана, можно сказать, что Левин и Саар бросили серьезный вызов оппозиции и юридической системе. С одной стороны, предложенные ими шаги являются хоть и менее радикальными, чем в январе 2023 года, но почти революционными. С другой стороны, оппозиции будет очень сложно объяснить своим сторонникам, почему они против реформ, которые невозможно объявить переворотом или навесить иные ярлыки, которые клеили на первую реформу.

С другой стороны, трудно представить Лапида, Ганца, Либермана и тем более Яира Голана приветствующими эти шаги. Вечером 9 января Авигдор Либерман и Яир Лапид сделали очень осторожные заявления. Лапид сказал, что отреагирует только после голосования за Ицхака Амита на пост главы Верховного суда. Либерман вновь призвал к принятию конституции. Вероятно, в ближайшие дни оппозиция сформирует или попытается сформировать единую позицию по этому вопросу.

И есть Гидеон Саар. Глава "Ямин Мамлахти", который был одним из наиболее острых критиков и противников юридической реформы, предложенной Левином два года назад, добился двойного успеха. Во-первых, он сделал еще один шаг в сторону возвращения в "Ликуд". Там требование реформы юридической системы остается таким же актуальным, как и раньше. В то же время Саар может обоснованно утверждать, что добился смягчения шагов, которые планировал Левин и не стал при этом оппортунистом.

Общественный кризис далек от разрешения. В юридической системе и ее окрестностях уже критикуют предложения Левина-Саара. Намерения министра юстиции бойкотировать будущего главу Верховного суда Ицхака Амита также остается в силе. Но не исключено, что 9 января 2025 года начался этап восстановления израильского общества.