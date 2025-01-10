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Израиль

Автомобиль люкс-класса Corvette снят с трассы за рев на дорогах. Видео

Транспорт
Полиция
Автомобили
время публикации: 10 января 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 11:36
Автомобиль люкс-класса Corvette снят с трассы за рев на дорогах. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции округа Нешер сняли с эксплуатации два престижных новых автомобиля, владельцы которых намеренно модифицировали выхлопную систему автомобилей, чтобы те издавали как можно больше шума во время работы двигателя.

Жалобы на шум поступали от многих местных жителей, некоторые рассказывали, что вначале приняли этот рев за стрельбу.

Сотрудники полиции установили владельцев двух модифицированных автомобилей, Seat Leon и Corvette, в ходе проверки технический инспектор обнаружил неисправности, угрожающие безопасности участников дорожного движения.

Машины были сняты с эксплуатации, их владельцам выписан штраф.

Израиль
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