ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле поселка Шакед, находящегося в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", были обнаружены обломки двух ракет кустарного производства, также найдены две стойки для запуска ракет.
Силы безопасности и саперы находятся на месте обнаружения обломков, проверяя их на наличие взрывчатых веществ.
Некоторое время назад боевики "Батальона Аль-Айяш" объявили, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед.
#فيديو | استهداف كتيبة العياش مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (1) رداً على جرائم الاحتلال. pic.twitter.com/QtkoO9lfNT— قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 10, 2023
26 июня была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии."Ракета не представляла опасности для (еврейских) населенных пунктов в этом районе", – говорилось в сообщении ЦАХАЛа.
25 июня была разрешена к публикации информация, что в День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.
24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы. Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: "Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорится в записке.
Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда передавала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана силам безопасности для дальнейшего расследования.
Сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии писал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета была сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество пороха, которого хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.
Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До сегодняшнего дня запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.
Палестинские источники: осуществлен запуск двух ракет в сторону поселка Шакед из Дженина
ЦАХАЛ: из Дженина была выпущена ракета, она взорвалась на территории ПА
Разрешено к публикации: подготовленная к запуску ракета была обнаружена возле Иерусалима