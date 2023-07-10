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    В Израиле

    ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет

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    ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет
    Abed Khatib/Flash90     ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле поселка Шакед, находящегося в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", были обнаружены обломки двух ракет кустарного производства, также найдены две стойки для запуска ракет.

    Силы безопасности и саперы находятся на месте обнаружения обломков, проверяя их на наличие взрывчатых веществ.

    Некоторое время назад боевики "Батальона Аль-Айяш" объявили, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед.

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    26 июня была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии."Ракета не представляла опасности для (еврейских) населенных пунктов в этом районе", – говорилось в сообщении ЦАХАЛа.

    25 июня была разрешена к публикации информация, что в День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.

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    24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы. Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: "Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорится в записке.

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    Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда передавала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана силам безопасности для дальнейшего расследования.

    Сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии писал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета была сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество пороха, которого хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.

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    Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До сегодняшнего дня запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Июля 2023
    Палестинские источники: осуществлен запуск двух ракет в сторону поселка Шакед из Дженина
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Июня 2023
    ЦАХАЛ: из Дженина была выпущена ракета, она взорвалась на территории ПА
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Июня 2023
    Разрешено к публикации: подготовленная к запуску ракета была обнаружена возле Иерусалима
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