Разрешены к публикации имена погибших в результате атаки "Хизбаллы" на Голанах: Ноа и Нир Барнес

Разрешены к публикации имена двух израильтян, погибших 9 июля на Голанских высотах в результате ракетного обстрела, осуществленного террористами "Хизбаллы".

Это 46-летние супруги Ноа и Нир Барнес из поселка Орталь. Сиротами стали трое детей – 13, 16 и 18 лет.

Ноа и Нир проживали в Ортале с 2012 года. Нир занимался птицеводством, до того работал в сфере туризма и культуры. Ноа была секретарем сельскохозяйственной компании.

Во время массированного обстрела израильской территории 9 июля 2024 года, около 19:00, одна из ракет попала в автомобиль, в котором находились Ноа и Нир Барнес. Они погибли на месте. Во время работы спасательных служб была вновь активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле. По данным ЦАХАЛа, из Ливана в сторону израильской территории было запущено около 40 ракет.

"Хизбалла" объявила, что обстрел Голанских высот был ответом на удар по автомобилю на шоссе Дамаск-Бейрут, в результате которого был ликвидирован бывший телохранитель шейха Хасана Насраллы. При этом "Хизбалла" заявила, что целью атаки были военные объекты Израиля на Голанах.