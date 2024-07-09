Разрешено к публикации: в результате обстрела на Голанах погибли два человека

Во время обстрела из Ливана одна из ракет попала в машину, в которой находились мужчина и женщина. Они погибли на месте. Об этом сообщил начальник отделения полиции Голан Хаим Битон.

После сигнала тревоги, прозвучавшего в северной части Голанских высот в 19:00, в спасательные службы поступили сообщения о падении ракеты и раненых. Прибывшие на место происшествия парамедики "Маген Давид Адом" передали, что из горящей машины были извлечены тела мужчины и женщины. Во время работы спасательных служб была вновь активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле.

По данным ЦАХАЛа, из Ливана в сторону израильской территории в 19:00 было запущено около 40 ракет.

"Хизбалла" объявила, что обстрел Голанских высот является ответом на удар по автомобилю на шоссе Дамаск-Бейрут, в результате которого погиб бывший телохранитель шейха Хасана Насраллы. При этом "Хизбалла" заявила, что целью атаки были военные объекты Израиля на Голанах.