Три БПЛА "Хизбаллы" взорвались на Голанских высотах, легко ранена военнослужащая ЦАХАЛа

Радиостанция "Кан Бет" передала, что три беспилотника "Хизбаллы" взорвались в районе перекрестка Бейт а-Мехес, на пересечении 888-й и 87-й трасс. Сигнала тревоги, предупреждающего об угрозе атаки БПЛА-камикадзе, не было.

В результате атаки легко ранена военнослужащая. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, ее родные уведомлены. По данным "Кан Бет", еще нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные проводят расследование.