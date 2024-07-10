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Израиль

Три БПЛА "Хизбаллы" взорвались на Голанских высотах, легко ранена военнослужащая ЦАХАЛа

время публикации: 10 июля 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 22:41
Три БПЛА "Хизбаллы" взорвались на Голанских высотах, сигнала тревоги не было
Пресс-служба ЦАХАЛа

Радиостанция "Кан Бет" передала, что три беспилотника "Хизбаллы" взорвались в районе перекрестка Бейт а-Мехес, на пересечении 888-й и 87-й трасс. Сигнала тревоги, предупреждающего об угрозе атаки БПЛА-камикадзе, не было.

В результате атаки легко ранена военнослужащая. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, ее родные уведомлены. По данным "Кан Бет", еще нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные проводят расследование.

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